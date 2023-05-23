«Страдают от комплексов»: как избавиться от навязчивого человека

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 34 0

Психолог Самбурский: Для избавления от навязчивого человека следует определить личные границы

«Страдают от комплексов»: как избавиться от навязчивого человека

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Иногда единственный способ избавиться от надоедливой личности — это полностью оборвать общение.

Навязчивость — не просто неприятная черта характера, но еще и психическое расстройство. Об этом заявил психолог Станислав Самбурский.

«Навязчивые люди страдают от низкой самооценки, страха одиночества, неуверенности в себе, комплексов неполноценности или зависимости. Они не умеют устанавливать и соблюдать границы в отношениях, не уважают чужое мнение и пространство, не контролируют свои эмоции и импульсы», — цитирует эксперта издание Газета.ру.

Так, навязчивые люди регулярно нуждаются в подтверждении своей значимости. Докучливость человека можно разделить на несколько видов — это действия, чувства, отношения и мысли.

Чтобы избавиться от надоедливого человека, следует для начала определить личные границы. Нужно решить, что для вас является приемлемым во взаимодействии с человеком, а что уже переходит все черты.

Психолог рекомендует преподнести информацию надоедливой личности твердо и четко. Не стоит быть излишне вежливым, но и не надо переходить на грубость.

Если человек все равно нарушает ваши границы, то действуйте напористо и решительно. Каждый раз сообщайте ему о рамках дозволенного и действуйте по тем критериям, которые вы ранее задали.

«Если человек звонит вам постоянно, то не берите трубку или отключите телефон. Если он пристает к вам на работе, то отвечайте ему кратко и деловито или уходите от него. Если он приходит к вам домой без приглашения, то не открывайте ему дверь или попросите его уйти. Например, если человек звонит вам постоянно, то не берите трубку или отключите телефон. Если он пристает к вам на работе, то отвечайте ему кратко и деловито или уходите от него. Если он приходит к вам домой без приглашения, то не открывайте ему дверь или попросите его уйти», — посоветовал психолог.

Самбурский заявил, что только таким образом вы сможете отстоять себя. Эксперт сообщил, что если все вышеперечисленные методы не работают, то нужно прекратить любое общение с надоедливым человеком.

Просто начните его игнорировать, даже если это ваш друг, коллега или родственник. Возможно, что это единственный выход из ситуации.

«Скажите человеку, что вы больше не хотите с ним общаться и объясните причину. Затем перестаньте отвечать на его звонки, сообщения, письма или визиты. Избегайте мест, где вы можете с ним встретиться», — резюмировал специалист.

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