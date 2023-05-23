В России начнут штрафовать хозяев выброшенных животных

В Госдуме напомнили — люди в ответе за тех, кого они приручили.

Госдума приняла закон, который обяжет хозяев выброшенных на улицу животных выплатить штраф. Новый проект нижней палаты предусматривает меры наказания в виде денежных взысканий за нарушение норм обращения с животными. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Госдумы.

Один из авторов законопроекта Павел Крашенинников рассказал, что принимаемые меры поспособствуют развитию более гуманного отношения к питомцам.

Законом будут установлены штрафы размером до 200 тысяч за несоблюдение требований к содержанию животных. При установлении хозяина выброшенного на улицу зверька, ему будет назначена выплата до 30 тысяч рублей. За жестокое обращение с животными выплатить придется до ста тысяч, уточняется в опубликованном материале.

Жесткое обращение с бездомными животными также будет караться законом. За его нарушение злоумышленникам придется заплатить до 50 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России могут ввести штрафы для хозяев агрессивных животных.