«Еще мучиться со мной будете»: Лукашенко заявил, что «не собирается умирать»

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Лукашенко опроверг слухи о болезни и заявил об отсутствии планов умирать

«Еще мучиться со мной будете»: Лукашенко заявил, что «не собирается умирать»

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Главе Белоруссии некогда лечиться и поправлять свое здоровье из-за плотного графика.

Белорусский лидер Александр Лукашенко опроверг слухи о плохом самочувствии и возникновении у него аденовируса, который приписывали главе государства в сети. На совещании по вопросам здравоохранения в стране он отметил, что «умирать не собирается».

«Если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не больше чем досужие рассуждения в мессенджерах и Telegram-каналах. Аденовирус или что там было?» — приводит БелТА слова Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, поправлять свое здоровье не хватает времени в связи с загруженностью — из-за особенности профессии ему чуть ли ни каждый день приходится бывать в разных частях страны или мира, поэтому политик постоянно в разъездах.

«У меня не было возможности лечиться, то в Москву надо, то субботники, то в Гродно, потом Гомель, все это накопилось. Поэтому умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучиться со мной будете очень долго» — отметил лидер Белоруссии.

К слову, Лукашенко прибыл в Москву на парад Победы 9 мая. Когда политик вернулся в Минск, то поучаствовал в церемонии возложения венков на площади Победы. Правда, с речью он так и не выступил. Вместо президента граждане слушали министра обороны страны Виктора Хренина.

После этого белорусский лидер озадачил своим отсутствием на церемонии празднования Дня флага, герба и гимна государства 14 мая. Правительство страны тогда никак не прокомментировало это. Появились слухи об ухудшении здоровья лидера, однако на следующий день политик посетил в центральный командный пункт ВВС и войск ПВО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил предстоящую встречу Путина и Лукашенко в Москве.

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