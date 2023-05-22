Песков подтвердил предстоящую встречу Путина и Лукашенко в Москве

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 31 0

В Москве 24–25 мая состоится II Евразийский экономический форум, а также заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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В Кремле подтвердили анонсированную президентом Белоруссии Александром Лукашенко встречу в Москве с главой РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что лидеры стран будут иметь возможность пообщаться.

По словам Пескова, ожидается, что Лукашенко действительно прилетит в Россию для участия в мероприятиях в рамках Высшего Евразийского Экономического совета.

«Лукашенко будет в Москве, и президенты будут иметь возможность пообщаться», — рассказал он.

В 24-25 числах мая в Москве стартует форум ЕАЭС. Лукашенко ранее заявил, что 24 числа планирует прибыть в Москву для встречи с российским коллегой. По его словам, в отношении двух стран еще остались вопросы, которые нуждаются в урегулировании, и они намерены работать над ними.

Ранее, писал 5-tv.ru, Лукашенко рассказал о готовности России подписать «невыгодный» договор с Украиной в марте 2022 года.

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