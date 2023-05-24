Путин: союзники помогут России сформировать справедливый мир

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 48 0

Президент еще раз отметил заинтересованность Москвы в сотрудничестве с другими государствами.

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Неоколониальная модель мира необратимо уйдет в прошлое, поскольку ни одна страна не должна доминировать и навязывать свои правила поведения другим. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время пленарного заседания Международного совещания по безопасности.

Глава государства уверен, что наша страна и ее союзники смогут добиться формирования более справедливого мира, а дискриминационная модель развития останется позади.

Вместе с заинтересованными в сотрудничестве странами, Россия готова противостоять угрозам и вызовам, которые возникают на международной арене. Российский лидер уверен, что идеология исключительности должна быть исключена.

Президент РФ ранее заявлял, что противники России хотят поделить нашу страну на десятки мелких государственных образований. Страны Запада, по его мнению, нагло заявляют о необходимости деколонизации России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, Путин обрушил безжалостный план Зеленского атаковать Россию с помощью ЗРК Patriot.

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