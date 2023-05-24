Опасные игры для хороших детей: почему подростков тянет к хулиганам

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 90 0

Психотравматолог Защиринская: домашние дети более подвержены влиянию плохих компаний

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; Личный архив Оксаны Защиринской; 5-tv.ru

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У таких ребят, как правило, слишком мало социального опыта. Но что же с этим делать?

Любой ребенок может попасть в плохую компанию. Иногда родители могут этого просто не заметить, но всегда есть шансы предотвратить ужасные последствия подростка, попавшего в данную ситуацию. О том, что именно влечет воспитанных и хороших детей к хулиганам, рассказала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru доктор психологических наук, профессор, психотравматолог Оксана Защиринская.

По ее словам, в роли пострадавших всегда оказываются легко внушаемые подростки, без социального опыта.

«В том числе домашние дети, которые вообще были привязаны к школе, к урокам, к семье. Вот в этот весенний период родители думают, что-то что их ребенок находится на воздухе и ему идет это на благо. В этом и кроется подвох. В такие опасные группы включаются дети, у которых нет социального опыта. Например бродить по каким-то сараям, по заброшенным домам, по чужим дачам», — говорит эксперт.

Она также добавила, что такие дети, как правило, очень послушные, искренние и добрые.

«Они думают, что ничего страшного с ними не происходит. Старший лидер делает им что-то типа промывания мозгов. И этому подростку начинает казаться, что если он будет проводить с ними время, то он через какое-то время он тоже станет таким свободным и уверенным человеком. В этом и сть атрибут силы и свободы», — заключила психолог.

Накануне в Подмосковье случилась жуткая трагедия: домашний мальчик

Жуткие кадры с места гибели в Раменском 11-летнего мальчика, сгоревшего заживо в сарае, появились в распоряжении 5-tv.ru еще 21 мая. На снимках видны обугленные кости скелета и внутренности тела ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, мог ли сгоревший заживо в Раменском мальчик остаться жив.

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