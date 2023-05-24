Первый бас-гитарист The Beatles умер на 82-м году жизни

Бывший участник британской группы The Beatles Чес Ньюби умер в возрасте 81 года. Об этом сообщил портал NME со ссылкой на клуб Cavern.

«С большой печалью сообщаем о кончине Чеса Ньюби. Чес выступал за The Beatles на нескольких концертах», — сказали представители учреждения.

Музыкант был одним из первых басистов легендарной ливерпульской четверки. Он заменял другого участника группы — Стюарта Сатклиффа, когда тот не мог выступать.

Ньюби застал ранние годы существования группы. Через некоторое время он навсегда покинул коллектив ради получения образования.

Артист специально занимался музыкой, чтобы заработать денег на поступление в колледж. Ему удалось получить степень магистра в области химического машиностроения.

После учебы Ньюби преподавал математику в средней школе. В более зрелом возрасте он также выступал в группе Джона Леннона. К слову, место басиста в The Beatles затем занял Пол Маккартни.

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