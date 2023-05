Басист The Smiths Энди Рурк умер в возрасте 59 лет

Басист музыкального коллектива The Smiths Энди Рурк скончался на 60-м году жизни, сообщает издание The Guardian.

Наиболее широкую известность Рурк получил, как бас-гитарист культовой группы The Smiths, которая оказала огромное влияние на современную инди-рок-сцену. После распада коллектива, он продолжил работать с бывшим вокалистом Моррисси. Вместе с группой он выпустил такие хиты, как This Charming Man и There Is a Light, а также написал сольные песни для фронтмена, когда коллектив распался.

«С глубокой печалью мы объявляем о кончине Энди Рурка после продолжительной болезни, вызванной раком поджелудочной железы», — написали представители группы The Smiths.

В сообщении отмечается, что многие будут помнить Рурка как добрую и прекрасную душу, а меломаны — как чрезвычайно одаренного музыканта.

Знаменитость выступал в группе Freebass с двумя известными бас-гитаристами Питером Хуком из New Order и Мани из Stone Roses.

Также Рурк сочинил композиции для Шинейд О’Коннор, The Pretenders, Иэна Брауна, а также работал с вокалисткой The Cranberries Долорес О’Риордан.

Ранее стало известно, что умер заслуженный художник России Сергей Воржев.