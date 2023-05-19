Басист The Smiths Энди Рурк умер в возрасте 59 лет

|
Полина Долгова
Полина Долгова 120

Звезда скончался после продолжительной болезни, вызванной раком поджелудочной железы.

Басист The Smiths Энди Рурк умер в возрасте 59 лет

Фото: www.globallookpress.com / Rudi Keuntje Geisler-Fotopress

Читайте нас в: Дзен Новости

Басист музыкального коллектива The Smiths Энди Рурк скончался на 60-м году жизни, сообщает издание The Guardian.

Наиболее широкую известность Рурк получил, как бас-гитарист культовой группы The Smiths, которая оказала огромное влияние на современную инди-рок-сцену. После распада коллектива, он продолжил работать с бывшим вокалистом Моррисси. Вместе с группой он выпустил такие хиты, как This Charming Man и There Is a Light, а также написал сольные песни для фронтмена, когда коллектив распался.

«С глубокой печалью мы объявляем о кончине Энди Рурка после продолжительной болезни, вызванной раком поджелудочной железы», — написали представители группы The Smiths.

В сообщении отмечается, что многие будут помнить Рурка как добрую и прекрасную душу, а меломаны — как чрезвычайно одаренного музыканта.

Знаменитость выступал в группе Freebass с двумя известными бас-гитаристами Питером Хуком из New Order и Мани из Stone Roses.

Также Рурк сочинил композиции для Шинейд О’Коннор, The Pretenders, Иэна Брауна, а также работал с вокалисткой The Cranberries Долорес О’Риордан.

Ранее стало известно, что умер заслуженный художник России Сергей Воржев.

+14° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
80.04
-0.72 86.50
-1.07
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 мая

Последние новости

13:31
Зеленский приехал в Саудовскую Аравию
13:23
МРОТ планируют увеличивать опережающими темпами
13:07
Еще строже: в России пятикратно увеличат штраф за незаконный сбор биометрии
12:55
«Вам здесь не рады»: аэропорт Тбилиси оцеплен полицией из-за митинга оппозиции
12:42
Пирату не нужна белоснежная улыбка: почему Джонни Депп не лечит «гнилые» зубы
12:31
Умер Хельмут Бергер — звезда фильмов Лукино Висконти

Сейчас читают

Киберэксперт объяснил, как избежать звонков мошенников
Российская нефть вывела индийские НПЗ в прибыль
Не ко всем экспериментам готов: почему SHAMAN не делает тату
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023