РФ может денонсировать договор с Украиной об Азовском море и Керченском проливе

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 56 0

Путин распорядился рассмотреть денонсацию договора с Украиной об Азовском море и Керченском проливе

РФ может денонсировать договор с Украиной об Азовском море и Керченском проливе

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Акватории просто необходимы для экономического развития обеих стран.

Парламент России рассмотрит денонсацию договора с Украиной 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Соответствующее распоряжение президента РФ Владимира Путина появилось на портале правовой информации.

В документе говорится о назначении замминистра иностранных дел Михаила Галузина официальным представителем президента при рассмотрении парламентом вопроса о денонсации договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Договор был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года. В нем отмечалась важность Азовского моря и Керченского пролива для экономик России и Украины, а также необходимость сохранения Азово-Керченской акватории как целостного хозяйственного и природного комплекса.

Известно, что Верховная рада Украины в феврале этого года денонсировала все договоры о сотрудничестве с Россией в Азовском море.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума приняла закон о денонсации договора об обычных вооруженных силах в Европе, внесенный в нижнюю палату парламента главой России Владимиром Путиным.

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