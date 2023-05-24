РФ может денонсировать договор с Украиной об Азовском море и Керченском проливе

Акватории просто необходимы для экономического развития обеих стран.

Парламент России рассмотрит денонсацию договора с Украиной 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Соответствующее распоряжение президента РФ Владимира Путина появилось на портале правовой информации.

В документе говорится о назначении замминистра иностранных дел Михаила Галузина официальным представителем президента при рассмотрении парламентом вопроса о денонсации договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Договор был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года. В нем отмечалась важность Азовского моря и Керченского пролива для экономик России и Украины, а также необходимость сохранения Азово-Керченской акватории как целостного хозяйственного и природного комплекса.

Известно, что Верховная рада Украины в феврале этого года денонсировала все договоры о сотрудничестве с Россией в Азовском море.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума приняла закон о денонсации договора об обычных вооруженных силах в Европе, внесенный в нижнюю палату парламента главой России Владимиром Путиным.