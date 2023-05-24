Звезда «Елок» и «Кадетства» Головин женится на Александре Поповой

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Алексей Панков
Алексей Панков 178 0

Актер Александр Головин сделал предложение Александре Поповой

Звезда «Елок» и «Кадетства» Головин женится на Александре Поповой

Фото: Instagram* / s.a.n.e.k13

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Артист поделился фотографией помолвочного кольца.

Александр Головин, звезда «Елок» и «Кадетства», сделал предложение своей возлюбленной. Фото с помолвочным кольцом мужчина опубликовал в своем блоге.

Избранницей артиста стала коллега по цеху Александра Попова. Пара находится в отношениях уже несколько лет. Однако узаконить их решила только сейчас.

Александр Головин сделал предложение возлюбленнойАлександр Головин сделал предложение возлюбленной. Instagram* / s.a.n.e.k13

У мужчины уже есть внебрачная дочь по имени Оливия. Наследницу артисту родила визажист Светлана Белогурова. Головин никак не комментировал свои отношения с бывшей возлюбленной. СМИ сообщают, что он отказывается общаться с ребенком и вообще признавать отцовство.

Его нынешняя избранница не возражает против такой позиции Головина. Девушка уверена, что нельзя оценивать людей по прошлым поступкам.

«Дочь, сложные отношения — все это было до нашего знакомства, причем за два года. Отношусь к этому как к свершившемуся факту», — рассказала актриса.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что певец и композитор SHAMAN сыграл свадьбу с сотней поклонниц в новом клипе на песню «Мед». Грандиозная церемония проходила в Мраморном дворце Петербурга.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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