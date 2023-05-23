Как это будет? Рита Дакота заговорила о предстоящей свадьбе

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Аделина Ким
Аделина Ким 286 0

Певица Рита Дакота не намерена устраивать пышное свадебное торжество

Как это будет? Рита Дакота заговорила о предстоящей свадьбе

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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У влюбленных уже были пышные торжества. Чем же будут удивлять друг друга?

В конце апреля певица Рита Дакота объявила, что снова выходит замуж. Предложение руки и сердца ей сделал Федор Белогай. Девушка давно ждала, когда ее возлюбленный решится на такой шаг, поэтому она очень обрадовалась, когда парень все встал на одно колено, пишет StarHit.

«Я сказала „да“, но не сразу. Принимаю поздравления», — написала звезда в социальных сетях.

Рита также поделилась, что пышного торжества у пары не будет. Вместо классической свадьбы молодожены хотят приехать на самокате в МФЦ у дома в спортивных костюмах и расписаться. А затем, сделать скромный̆ семейный ужин для родителей и друзей. Деньги, которые они вложили бы на свадьбу, супруги намерены отдать на ремонт детского дома в Подмосковье.

«Да, может быть, это не по канонам шоу-бизнеса вот так, без пышной̆ свадьбы и инфоповода, зато максимально душевно и по-нашему», — отмечает выпускница «Фабрики звезд».

К такому решению пара пришла из-за того, что и у Риты, и у Федора уже были большие свадьбы, поэтому необходимости устраивать второе такое торжество супруги не планируют. К тому же, они оба поняли, что такая шумиха совсем не для них. Иногда между собой они шутят, что возьмут самых близких друзей и поедут в доме на колесах через всю Америку. Ну или устроят серферскую вечеринку на Гавайях.

«Но точно никакой классической свадьбы с тамадой, кучей родственников и конкурсами», — поделилась с подписчиками звезда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рита Дакота неожиданно узнала, что Сахалин — это остров.

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