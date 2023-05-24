«Похитители» Рождества: на Украине решили перенести великий праздник

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 46 0

ПЦУ поддержала перенос празднования Рождества на Украине на 25 декабря

«Похитители» Рождества: на Украине решили перенести великий праздник

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow

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Однако Пасху и Троицу власти Незалежной пока не трогают. Есть ли в этом хоть какая-то логика?

Православная церковь Украины (ПЦУ) приняла решение перейти на новоюлианский календарь и будет отмечать Рождество 25 декабря, вместо 7 января. Об этом было заявлено на заседании архиерейского собора в Трапезной церкви Киево-Печерской лавры, пишет издание «Суспільне».

Также сместились и другие даты важных христианских праздников. Например, Покров Пресвятой Богородицы будет отмечаться 1 октября (вместо 14 октября), Крещение — 6 января (вместо 19 января), День святого Николая — 6 декабря (вместо 19 декабря).

Однако Пасху и Троицу ПЦУ решили оставить нетронутыми.

К слову, на Украине уже давно были призывы к тому, чтобы начать праздновать Рождество 25 декабря. Первые разговоры об этом началась в 2017 году.

Ранее 5-tv.ru рассказал о Рождестве Христове по григорианскому и новоюлианскому календарю.

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