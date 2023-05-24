Писателя Захара Прилепина перевели из реанимации в обычную палату. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

По его словам, писатель чувствует себя гораздо лучше. В настоящий момент продолжается его реабилитация после теракта.

«Хорошие новости от Захара Прилепина! Его перевели в обычную палату. Активно продолжается реабилитация. Бодр, активно интересуется рабочими вопросами — настоящий боец! Так держать! И скорейшего выздоровления! Рассчитываю, что скоро увидимся», — заявил Никитин.

Утром 6 мая в Борском районе Нижегородской области была подорвана машина писателя Захара Прилепина. Мужчина остался в живых, но получил многочисленные серьезные травмы. В результате теракта погиб его друг и соратник, находившийся с ним в машине.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что состояние Захара Прилепина, находящегося в больнице после покушения, остается стабильным. С писателем проводят реабилитационные мероприятия, в том числе активную и пассивную лечебную физкультуру.