Захара Прилепина перевели из реанимации в обычную палату

|
Алексей Панков
Алексей Панков 15 0

Писатель чувствует себя гораздо лучше после пережитого покушения.

Захара Прилепина перевели из реанимации в обычную палату

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ПАВЕЛ ВОЛКОВ

Читайте нас в: Дзен Новости

Писателя Захара Прилепина перевели из реанимации в обычную палату. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

По его словам, писатель чувствует себя гораздо лучше. В настоящий момент продолжается его реабилитация после теракта.

«Хорошие новости от Захара Прилепина! Его перевели в обычную палату. Активно продолжается реабилитация. Бодр, активно интересуется рабочими вопросами — настоящий боец! Так держать! И скорейшего выздоровления! Рассчитываю, что скоро увидимся», — заявил Никитин.

Утром 6 мая в Борском районе Нижегородской области была подорвана машина писателя Захара Прилепина. Мужчина остался в живых, но получил многочисленные серьезные травмы. В результате теракта погиб его друг и соратник, находившийся с ним в машине.

Это необходимо: Прилепин назвал способ избежать покушений на политиков

Ранее 5-tv.ru сообщал, что состояние Захара Прилепина, находящегося в больнице после покушения, остается стабильным. С писателем проводят реабилитационные мероприятия, в том числе активную и пассивную лечебную физкультуру.

+16° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.97
-0.20 86.20
-0.35
Лакомка или стаканчик: какое вы мороженое по знаку зодиака

Последние новости

19:01
«Путь его судят»: бабушка изнасилованной девочки раскрыла правду о подозреваемом
18:59
Путин внес в Госдуму проект о денонсации договора с Украиной по Азовскому морю
18:57
Годный лайфхак: когда дешевле покупать авиабилеты в интернете
18:55
Это большая трагедия: как смерть Петра Кучеренко может отразиться на его сыне
18:40
Вопрос выживания: почему Украина пытается сохранить транзит нефти и газа из РФ 
18:28
Подозреваемый в изнасиловании ребенка в прямом эфире житель Якутии задержан

Сейчас читают

Душераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу
В Российском союзе туриндустрии объяснили, как сэкономить на путешествии
Кому выгодна смерть Залужного и зачем его было «прятаться»?
«Думала, пролетит — не получилось»: блогеры о Блиновской, Митрошиной, Лерчек

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023