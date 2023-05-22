Пресс-секретарь Прилепина рассказала о его самочувствии после покушения

Пресс-секретарь сообщила о стабильном состоянии Прилепина
Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев
Пережившему покушение писателю прописали лечебную физкультуру.
Состояние Захара Прилепина, проходящего лечение после покушения, остается стабильным. Об этом 5-tv.ru сообщила пресс-секретарь писателя и общественного деятеля.
Она уточнила, что по рекомендации врачей Прилепин продолжает лечение в палате интенсивной терапии. Ему проводят реабилитационные мероприятия, в том числе активную и пассивную лечебную физкультуру.
В ближайшее время пройдет консультация с врачами федеральных научно-медицинских учреждений для согласования дальнейшей тактики лечения и реабилитации, добавила представитель Прилепина.
На днях сообщалось, что состояние писателя позволяет ему приступить к реабилитации. После последней операции Прилепин уже стал присаживаться при помощи врачей. Ему успешно провели операцию по фиксации сломанного позвонка в поясничном отделе.
Покушение на Захара Прилепина было совершено утром 6 мая в Борском районе Нижегородской области. Машину писателя взорвали, погиб его друг и водитель. Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт. Правоохранителям удалось задержать предполагаемого организатора преступления. Мужчина признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Прилепин из больничной палаты поблагодарил российских бойцов за освобождение Артемовска.
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