Пресс-секретарь Прилепина рассказала о его самочувствии после покушения

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 17 0

Пресс-секретарь сообщила о стабильном состоянии Прилепина

Пресс-секретарь Прилепина рассказала о его самочувствии после покушения

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Покушение на Захара Прилепина

Пережившему покушение писателю прописали лечебную физкультуру.

Состояние Захара Прилепина, проходящего лечение после покушения, остается стабильным. Об этом 5-tv.ru сообщила пресс-секретарь писателя и общественного деятеля.

Она уточнила, что по рекомендации врачей Прилепин продолжает лечение в палате интенсивной терапии. Ему проводят реабилитационные мероприятия, в том числе активную и пассивную лечебную физкультуру.

В ближайшее время пройдет консультация с врачами федеральных научно-медицинских учреждений для согласования дальнейшей тактики лечения и реабилитации, добавила представитель Прилепина.

На днях сообщалось, что состояние писателя позволяет ему приступить к реабилитации. После последней операции Прилепин уже стал присаживаться при помощи врачей. Ему успешно провели операцию по фиксации сломанного позвонка в поясничном отделе.

Покушение на Захара Прилепина было совершено утром 6 мая в Борском районе Нижегородской области. Машину писателя взорвали, погиб его друг и водитель. Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт. Правоохранителям удалось задержать предполагаемого организатора преступления. Мужчина признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Прилепин из больничной палаты поблагодарил российских бойцов за освобождение Артемовска.

Тема:
Покушение на Захара Прилепина
20 мая
Состояние Захара Прилепина позволяет ему приступить к реабилитации
19 мая
Прилепин рассказал о самочувствии после третьей операции: «Жив, полон надежд»
19 мая
Захару Прилепину успешно провели очередную операцию
18 мая
Захару Прилепину в ближайшее время проведут третью операцию
17 мая
Захару Прилепину будут делать еще одну операцию
16 мая
«Террористы»: Захарова ответила на заявление Буданова о деятельности ГУР в России
16 мая
«За нами — правда»: Олег Рой высказался о русофобии на Западе
16 мая
Глава ГУР Украины подтвердил причастность Киева к терактам в России
14 мая
«Поили, грели, держали голову»: Прилепин рассказал о первых часах после покушения
14 мая
Прилепин заявил о готовности вернуться в зону СВО после восстановления
+13° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.94
0.03 86.50
0.22
Правильный план экономит много денег: Китайский совет дня на понедельник,...

Последние новости

21:04
Боялись всего: жители Артемовска пожаловались на откровенные зверствах ВСУ
20:53
Пресс-секретарь Прилепина рассказала о его самочувствии после покушения
20:42
«Дьявольская печать»: эзотерик разглядела зловещий символ на банкноте гривны
20:31
Врачебное варварство: кого из звезд Голливуда навсегда испортила «пластика»
20:27
Пережил три операции и резко похудел: россиянин едва не умер из-за кариеса
20:22
Квартира с мумией топила соседей на протяжении трех дней в Москве

Сейчас читают

«Я всегда ее боялась»: жившая долго в разлуке дочь раскрыла правду об отношениях с Долиной
Американист Рогулев: республиканцы бьют по слабым местам в политике Байдена
Кому выгодна смерть Залужного и зачем его было «прятаться»?
«Мы погибли!» — друг семьи рассказал о состоянии Дианы Гурцкая после смерти мужа

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023