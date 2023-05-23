Это необходимо: Прилепин назвал способ избежать покушений на политиков

Прилепин назвал способ избежать покушений на политиков
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем
Знаменитый писатель сам чудом не погиб от рук противников. Кто желал ему смерти?
Знаменитый писатель Захар Прилепин дал первое большое интервью «Известиям», в котором честно поделился мнением о сложном кризисном времени. В числе прочего, он отметил, что сегодня существуют большие риски покушений на политиков и тех людей, кто открыто защищает интересы России и буквально противостоит всему миру. Прилепин, основываясь на личном опыте, назвал главный способ избежать покушений.
В первую очередь, по мнению Захара Прилепина, необходимо устроить публичный суд над людьми, совершившими теракты, жертвами которых стали командиры ополчения ДНР Арсен Павлов (позывной Моторола) и Михаил Толстых (позывной Гиви), бывший глава ДНР Александр Захарченко, военкор Владлен Татарский, журналистка Дарья Дугина.
«[Необходимо] взять военным путем Киев и выявлять на месте планы будущих терактов и механизмы свершившихся», — подчеркнул писатель в интервью «Известиям».
Утром 6 мая в Борском районе Нижегородской области была подорвана машина писателя Захара Прилепина. Публицист остался в живых, но получил многочисленные серьезные травмы, с которыми был госпитализирован в больницу. Его друг и соратник, находившийся с ним в машине, скончался.
Полную версию интервью с Захаром Прилепиным читайте на сайте «Известий» 23 мая.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захар Прилепин вышел на связь из больничной палаты и поблагодарил служащих ВС России за освобождение Артемовска.
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