Вербовка продолжается: «Аум синрике»* пытается возобновить деятельность в РФ

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Адепты запрещенной в России секты продолжают вербовать сторонников.

Фото, видео: 5-tv.ru

«Известия» взяли эксклюзивное интервью у бывшего адепта секты запрещенной в России «Аум Синрике»*. И он рассказал, что вербуют сторонников, обещая деньги, успех, решение проблем.

А по сути — это все прикрытие для террористической деятельности. Михаил Емелин расскажет детали.

* - запрещенная в РФ террористическая организация

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