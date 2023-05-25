Вербовка продолжается: «Аум синрике»* пытается возобновить деятельность в РФ
Адепты запрещенной в России секты продолжают вербовать сторонников.
Фото, видео: 5-tv.ru
«Известия» взяли эксклюзивное интервью у бывшего адепта секты запрещенной в России «Аум Синрике»*. И он рассказал, что вербуют сторонников, обещая деньги, успех, решение проблем.
А по сути — это все прикрытие для террористической деятельности. Михаил Емелин расскажет детали.
* - запрещенная в РФ террористическая организация
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