«Путь его судят»: бабушка изнасилованной девочки раскрыла правду о подозреваемом

Бабушка изнасилованной в прямом эфире девочки рассказала, что подозреваемый в преступлений оказался ее сожителем. В беседе с 5-tv.ru она раскрыла, что их отношения длились на протяжении четырех лет вплоть до самого ареста мужчины.

По словам женщины, она была шокирована и не поверила своим глазам, когда увидела злополучные кадры –на них ее мужчина насиловал ее же внучку.

«Я вообще в ужасе. У меня внутри все переворачивается. Я прям не знаю, как такое могло получиться. Не было такого — оставляли, все нормально было. Я работала, а он выходной — сидел», — прокомментировала она.

бабушка изнасилованной девочки раскрыла правду о подозреваемом. 5-tv.ru

Женщина отметила, что после задержания житель Якутии не перестал преследовать ее семью. Он звонил своей бывшей из тюрьмы и просил какие-то передачи. Однако женщина на свидание с ним теперь не торопится.

«Пусть его судят по всей строгости, конкретно чтоб получил все», — отметила она.

В заключение собеседница отметила, что тот в разговоре хотел с ней объясниться, говорил, что она еще многого не знает. Однако женщина предполагает в чем дело — на прошлой работе фигуранта ей уже сообщали, что он показывал свои гениталии детям по видеосвязи.