Корабль «Прогресс МС-23» пристыковался к МКС

Космический корабль «Прогресс МС-23» после успешного запуска с космодрома Байконур пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом свидетельствуют данные госкорпорации Роскосмос.

Согласно официальной информации, на борту корабля, пожалуй, самый ценный груз — еда для тех, кто ежедневно трудится за пределами родной планеты Земля.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео запуска «Прогресса» с космодрома Байконур. На орбиту корабль вывела ракета «Союз-2.1а».