Корабль «Прогресс МС-23» пристыковался к МКС

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 28 0

Что находится на борту грузового корабля и зачем его запустили?

Корабль «Прогресс МС-23» пристыковался к МКС

Фото: www.globallookpress.com / Paolo Nespoli

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Космический корабль «Прогресс МС-23» после успешного запуска с космодрома Байконур пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом свидетельствуют данные госкорпорации Роскосмос.

Согласно официальной информации, на борту корабля, пожалуй, самый ценный груз — еда для тех, кто ежедневно трудится за пределами родной планеты Земля.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео запуска «Прогресса» с космодрома Байконур. На орбиту корабль вывела ракета «Союз-2.1а».

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Корабль «Прогресс МС-23» пристыковался к МКС

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