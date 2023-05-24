Корабль «Прогресс МС-23» пристыковался к МКС
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Что находится на борту грузового корабля и зачем его запустили?
Фото: www.globallookpress.com / Paolo Nespoli
Космический корабль «Прогресс МС-23» после успешного запуска с космодрома Байконур пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом свидетельствуют данные госкорпорации Роскосмос.
Согласно официальной информации, на борту корабля, пожалуй, самый ценный груз — еда для тех, кто ежедневно трудится за пределами родной планеты Земля.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео запуска «Прогресса» с космодрома Байконур. На орбиту корабль вывела ракета «Союз-2.1а».
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