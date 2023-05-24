Ракета «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс МС-23» стартовала к МКС

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 18 0

Судно доставит на Международную космическую станцию почти 2,5 тонн грузов.

Фото, видео: Тимошенко Иван /ТАСС; Роскосмос; 5-tv.ru

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Грузовой космический корабль «Прогресс МС-23» запустили с космодрома Байконур в 15:56 по московскому времени. Он был выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а».

Известно, что «Прогресс» доставит на МКС порядка двух с половинной тонн грузов. Космонавты получат еду и другие подарки с Земли.

В Роскосмосе рассказали, что космический корабль отправится на орбиту с 31 площадки, которая также известна под названием стартовый комплекс «Восток». Запланированное время полета «Прогресса» — около трех часов и 25 минут. Примечательно, что до орбиты он должен добраться всего за девять минут.

В текущем году корабль типа «Прогресс МС» запускают в космос уже во второй раз. Всего за 2023 год с Байконура стартовали четыре корабля. Известно, что ракета-носитель «Союз-2.1а» будет украшен портретом первой представительницы прекрасного пола в космосе — Валентины Терешковой. Рисунок решили насести в честь 60-летия с момента ее полета.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин назвал уникальным событием снятый в космосе фильм «Вызов».

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