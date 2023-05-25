Путин проведет в Москве двусторонние встречи с Алиевым и Пашиняном

Президент России Владимир Путин проведет в Москве в четверг, 25 мая, двусторонние встречи с премьером Армении Николом Пашиняном и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Потом трехсторонняя встреча будет», — добавил он.

Также, по словам Пескова, российский лидер в четверг продолжит работу в Кремле.

Прежде 5-tv.ruu сообщал, что в Москву с рабочим визитом прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев. Причиной поездки стала запланированная встреча с Николом Пашиняном — премьер-министром Армении.

Между Армений и Азербайджаном более 30 лет наблюдаются очень напряженные отношения из-за спора о принадлежности Нагорного Карабаха. Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Поэтому президент страны Владимир Путин пригласил глав двух государств на переговоры в Москву.