Путин предложил учредить Евразийское рейтинговое агентство

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 22 0

Глава государства выступил с инициативой в рамках заседания ЕАЭС.

Путин предложил учредить Евразийское рейтинговое агентство

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Президент России Владимир Путин предложил учредить Евразийское рейтинговое агентство. Своими идеями он поделился в рамках форума Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

По словам главы государства, подобное рейтинговое агентство было бы полезно. Благодаря такой организации, отметил он, возможно получать объективную и адекватную оценочную информацию о развивающихся экономических процессах на территории ЕврАзЭС.

Путин отметил, что для разработки инструментов нужны жесткие подходы и принципиальные критерии, в строгом соответствии с которыми и будет выполняться работа. В ином случае, считает он, агентство будет бессмысленным.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин заявил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается весьма успешно. По его словам, отношения между лидерами стран-участниц ЕАЭС выстраиваются на принципах взаимной выгоды, уважения и учета национальных интересов.

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