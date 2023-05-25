Путин заявил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается весьма успешно

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 42 0

На встречу в Москву приехали в том числе Александр Лукашенко, Никол Пашинян и Ильхам Алиев.

Путин заявил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается весьма успешно

Фото: РИА Новости / Михаил Метцель

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Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продвигается весьма успешно. С таких слов российский лидер начал заседание союза.

«В начале нашей встречи хотел бы подчеркнуть, что сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза продвигается действительно весьма успешно. Как президент Казахстана сейчас сказал, главным бенефициаром является Армения, потому что в Армении самый высокий темп роста экономики», — отметил Путин.

Президент также добавил, что Россия высоко ценит тесное партнерство со всеми членами ЕАЭС, где последовательно выстраиваются принципы взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга.

Ранее 5-tv.ru стало известно, что Владимир Путин проведет в Москве в четверг, 25 мая, двусторонние встречи с премьером Армении Николом Пашиняном и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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Путин заявил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается весьма успешно

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