Стала известна дата встречи Владимира Путина с «Деловой Россией»

Встреча приурочена ко Дню российского предпринимательства.

Президент России Владимир Путин завтра, 26 мая, проведет встречу с членами организации «Деловая Россия». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Данная встреча будет приурочена ко Дню российского предпринимательства.

Также у Путина запланирована церемония вручения государственных наград и двусторонние встречи в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Ранее 5-tv.ru рассказал, о чем говорил Путин на Евразийском экономическом форуме.