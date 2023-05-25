Стала известна дата встречи Владимира Путина с «Деловой Россией»

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Владимир Путин 26 мая проведет встречу с «Деловой Россией»

Стала известна дата встречи Владимира Путина с «Деловой Россией»

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Встреча приурочена ко Дню российского предпринимательства.

Президент России Владимир Путин завтра, 26 мая, проведет встречу с членами организации «Деловая Россия». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Данная встреча будет приурочена ко Дню российского предпринимательства.

Также у Путина запланирована церемония вручения государственных наград и двусторонние встречи в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Ранее 5-tv.ru рассказал, о чем говорил Путин на Евразийском экономическом форуме.

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