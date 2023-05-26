«Мне даже говорить нельзя»: JОNY рассказал о проблемах с голосом

Артист никогда не поет под фонограмму, потому что не хочет обманывать своих поклонников.

Недавно певец JОNY почувствовал, что теряет голос. В беседе с 5-tv.ru перед началом концерта в оранжерее ВДНХ он признался, что в последнее время у него болят связки. Это происходит из-за бесконечных гастролей и концертов, которые он дает практически каждый день.

«Я очень люблю свое дело. Я никогда не пою под фонограмму. Я не умею обманывать, а для меня это как обман. Возможно в этом есть какая-то глупость. Ну, нужно беречь себя в какие-то моменты хотя бы. Но я не могу выйти к зрителям и сделать вид, что я проживаю песню. Потому что каждую песню я всегда стараюсь проживать. Поэтому в течение пяти лет беспрерывного пения я посадил свой голос», — откровенно признался JONY.

Артист рассказал, что приехал на ВДНХ прямо от фониатра, у которого делал заливки, принимал таблетки, чтобы связки успокоились, были в тонусе перед выступлением. Сейчас музыкант занимается лечением, но врач говорит, что ему необходимо совсем молчать.

«Мне даже говорить нельзя, хотя бы неделю. Потому что у меня предузелковое состояние связок. Если у меня будут узлы, то это операция и от четырех недель до полугода, возможно, я вообще не смогу петь. Я принимаю лекарства, которые помогают мне поддерживать связки в тонусе. Но при этом я не выздоравливаю. Я просто стою на одном месте и не даю ухудшиться связкам», — отметил певец.

После выступления у JONY будет практически неделя отдыха и много времени для восстановления голосовых связок. Музыкант очень рад этому и надеется полностью выздороветь, чтобы и дальше радовать фанатов своей музыкой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова сделала предложение певцу JONY.