Уссурийские Адам и Ева: дальневосточных леопардов переселили в заповедник

В Приморье впервые в мире переселили пару дальневосточных леопардов. Самку и самца этого редкого вида хищников из национального парка «Земля леопарда» перевезли на давно забытые ими территории — в Уссурийский заповедник. Чтобы отловить животных, ученым пришлось открыть на них настоящую охоту. А на новом месте обитания вырастить побольше копытных животных, на которых теперь будут охотиться уссурийские Адам и Ева.

Евгений Подтергера прогулялся по леопардовым тропам.

Такой охоты не было никогда в мире. Цель – дальневосточный леопард. Условия – взять живым и невредимым. Технологию опробовали на других крупных хищниках, но доработали под повадки самой редкой кошки планеты.

"Внутри ловушки стоит аттрактант, который привлекает леопарда, леопард заходит обследовать и наступает на трапик. И все, он наш", – объяснил специалист.

До этого ученые годами отслеживали заповедные леопардовые тропы. В экспедициях с помощью фотоловушек и спутников фиксировали, куда и как ходит зверь.

"По мочевым меткам зверь не просто опознает вид животного, который ее оставил. Это пол животного, его физиологический статус, его репродуктивный статус. Болеет зверь, не болеет", – объяснила старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН Марина Ерофеева.

Клетку ставят рядом, напротив – фотоловушка.

"Мы используем ловушки с передачей данных. К ловушке крепится антенна очень мощная", – пояснил специалист.

Остается только ждать – подальше, чтобы осторожный и хитрый леопард не учуял.

В клетке находится самец леопарда. Все животные разные. Этот, в общем-то, не агрессивен, совсем не рычит, периодически бросается на стены клетки, проверяя ее на прочность.

Команда из двенадцати человек работает быстро и максимально тихо – леопарда вводят в сон и обследуют. Берут анализы, меряют зубы, лапы, даже уши и главную кошачью гордость – хвост.

На идеального молодого самца надевают ошейник с маячком. Чуть раньше в такую же ловушку попала самка. А значит, есть пара. Леопарда быстро несут на руках после осмотра – впереди дорога длиной в три–четыре часа.

"Земля леопарда" занимает юг региона – здесь, на небольшой территории, сосредоточена вся популяция, которая сегодня составляет 125 особей. Сам осторожный хищник просто физически не может уйти отсюда дальше – мешает федеральная трасса и глубокая бурная река Раздольная. Через преграды леопарда и перевозят в Уссурийский заповедник, чтобы он смог осваивать новые огромные территории, на которых когда-то жил.

Сам заповедник предварительно подготовили: нарастили поголовье копытных.

"Сейчас там достаточное количество и пятнистых оленей, и косули, и мест-убежищ для леопардов - то есть пещер, где самки могут приносить потомство. Поэтому это место и было, собственно говоря, определено", – рассказал директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк.

И самка, и самец переносят путешествие нормально. Их выпускают в Уссурийском заповеднике мягким способом – выгружают в вольере, где звери приходит в себя окончательно и сами выбегают в новый мир.

Имен у этой парочки пока нет, но между собой ученые называют их Адам и Ева, ведь два эти леопарда – родоначальники будущей популяции, которой до сегодняшнего дня на планете просто не существовало.