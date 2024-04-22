Десятки мертвых лошадей плавают в озере Курганской области

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 13 0

Местные жители признаются, что утонули животные еще в прошлом году.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dirk Funhoff; ВКонтакте / Инцидент | Курган / inckrgn; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Жители Курганской области находят десятки мертвых лошадей в местном озере, информация об этом появилась в социальных сетях. Очевидцы сообщают, что трупы там появились не в этом году.

В озере рядом с деревней Куртан Мокроусовского района жители насчитали не менее 20 тел погибших лошадей. Жители рассказывают, что они там появились еще в ноябре прошлого года. Сейчас же, когда лед начал стремительно таять, они вытащили трех животных, а также сообщили об этой ситуации в местную администрацию.

Пока еще неизвестно, кто допустил смерть стольких лошадей, как и то, кто виноват в загрязнении воды местного озера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о серьезном паводке в Курганской области — середине апреля власти проводили эвакуацию жителей.

+13° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
93.44
-0.65 99.58
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:55
Десятки мертвых лошадей плавают в озере Курганской области
9:46
В Турции опровергли сообщения об отказе россиянам в открытии банковских счетов
9:32
КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря
9:23
Появились фото подозреваемых в нападении на полицейских в Карачаево-Черкессии
9:21
В точку: экипаж танка Т-90М «Прорыв» уничтожил опорный пункт и бронетехнику ВСУ
9:04
Три корги и мантия: за сколько возвели первую статую Елизаветы II после смерти

Сейчас читают

Крах надежд: об этих советских актрисах все незаслуженно забыли
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника
Спецназовцы добрались до подбитого под Авдеевкой Abrams и сняли видео изнутри

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок