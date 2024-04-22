Десятки мертвых лошадей плавают в озере Курганской области

Жители Курганской области находят десятки мертвых лошадей в местном озере, информация об этом появилась в социальных сетях. Очевидцы сообщают, что трупы там появились не в этом году.

В озере рядом с деревней Куртан Мокроусовского района жители насчитали не менее 20 тел погибших лошадей. Жители рассказывают, что они там появились еще в ноябре прошлого года. Сейчас же, когда лед начал стремительно таять, они вытащили трех животных, а также сообщили об этой ситуации в местную администрацию.

Пока еще неизвестно, кто допустил смерть стольких лошадей, как и то, кто виноват в загрязнении воды местного озера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о серьезном паводке в Курганской области — середине апреля власти проводили эвакуацию жителей.