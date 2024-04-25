«Салон красоты» под открытым небом устроили для альпак в Крыму
Поначалу животные не хотели расставаться с густой шерстью, но, когда увидели результат, успокоились.
Фото, видео: 5-tv.ru
Ходить в шубах уже не модно — так решили в одном из зоопарков в Крыму. И пригласили стилистов для стада альпак.
«Салон красоты» развернулся прямо под открытым небом. Поначалу животные не хотели расставаться с густой шерстью, но, когда увидели результат, успокоились.
И теперь носят новый образ с гордостью. Сотрудники зоопарка говорят, что очень хотели угодить и постарались выбрать самые модные в этом сезоне стрижки.
Подопечные также оценили комфорт. Воздух на полуострове уже прогревается выше 20 градусов — и теперь им будет нежарко.
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