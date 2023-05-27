СМИ сообщили о взятии в плен двух групп украинских боевиков в зоне СВО

По сообщениям, группировку поймали под Белогоровкой.

Российские бойцы южной группировки войск Вооруженных сил России взяли в плен в Донбассе две группы противника, сообщает один из военных.

«Взяли две группы: одна — больше десяти человек, в первой — все бойцы 81-й бригады ВСУ», — рассказал военнослужащий в разговоре с РИА Новости.

Он добавил, что украинцы были взяты в плен под Белогоровкой.

В первых числах мая помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что бойцы его подразделений и Южной группировки войск находятся в промзоне мелового производства в Белогоровке на Кременском направлении в Донбассе. Там российские военные отодвинули ВСУ на полтора километра.

Специальная военная операция (СВО) по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Такие действия были предприняты на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны неонацистов киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что росгвардия освободила из украинского плена трех российских военных.