СМИ сообщили о взятии в плен двух групп украинских боевиков в зоне СВО
ВС России взяли в плен две группы противника под Белогоровкой в Донбассе
Фото: © РИА Новости / РИА Новости
По сообщениям, группировку поймали под Белогоровкой.
Российские бойцы южной группировки войск Вооруженных сил России взяли в плен в Донбассе две группы противника, сообщает один из военных.
«Взяли две группы: одна — больше десяти человек, в первой — все бойцы 81-й бригады ВСУ», — рассказал военнослужащий в разговоре с РИА Новости.
Он добавил, что украинцы были взяты в плен под Белогоровкой.
В первых числах мая помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что бойцы его подразделений и Южной группировки войск находятся в промзоне мелового производства в Белогоровке на Кременском направлении в Донбассе. Там российские военные отодвинули ВСУ на полтора километра.
Специальная военная операция (СВО) по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Такие действия были предприняты на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны неонацистов киевского режима.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что росгвардия освободила из украинского плена трех российских военных.
- 27 мая
- ВСУ обстреляли Донецк десятью ракетами из РСЗО
- 27 мая
- Стальные монстры рвут боевиков Зеленского: лучшее видео из зоны СВО за день
- 27 мая
- Российские бойцы сорвали попытку прорыва ДРГ через линию фронта
- 27 мая
- ВСУ ударили по «Азовстали» в Мариуполе британскими ракетами Storm Shadow
- 26 мая
- Боевики ВСУ выпустили в сторону Мариуполя дальнобойные ракеты
- 26 мая
- Стреляли из НIМАRS: корреспондент «Известий» показал последствия атаки ВСУ на Донецк
- 26 мая
- Лавров поблагодарил Пекин за взвешенную позицию по Украине
- 26 мая
- В КНР призвали добиться прекращения огня на Украине
- 26 мая
- За стойкость и волю: группа «123 полк» из Луганска стала лауреатом премии RU.TV
- 26 мая
- Игорь Угольников: «Мы должны вместе консолидироваться всей нашей нацией»
Читайте также
43%
-0.01 85.92
0.04
Нашли ошибку?