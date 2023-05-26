Росгвардия освободила из украинского плена трех российских военных

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 20 0

По возвращении домой бойцы сразу же связались со своими близкими.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; Пресс-служба Росгвардии; 5-tv.ru

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Спецоперация

Трое военнослужащих Росгвардии были освобождены из украинского плена. Борт с бойцами прибыл в Москву ночью 26 мая, сообщили в пресс-службе войск национальной гвардии РФ.

Там уточнили, что в ходе боев у одного из военнослужащих закончились боеприпасы. Росгвардейцы в течение семи дней пытались вернуться к своим, неся на себе раненого товарища. Однако группа попала в плен к противнику.

Однако сегодня они вернулись на Родину и сразу же связались с близкими. Отдельную благодарность всем военнослужащим, которые помогали в освобождении бойцов, выразил помощник директора Росгвардии генерал-лейтенант Юрий Котов.

Теперь спасенных военных ждет реабилитация, им окажут всю необходимую медицинскую помощь.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные пресекли действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Донецкой и Луганской народных республиках.

Тема:
Спецоперация
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