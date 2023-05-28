Спасший Машу Шейх врач сделал предложение возлюбленной на концерте певицы

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 45 0

Врач, который спас певицу Машу Шейх сделал на ее концерте предложение своей любимой

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Исполнительница заводила зал, чтобы публика аплодировала доктору.

На концерте музыкальной исполнительницы Маши Шейх врач, который спас ей год назад жизнь, сделал предложение своей возлюбленной. Она ответила ему единственным словом. Об этом сообщил портал StarHit.ru.

В 2022 году певица Мария Шейх потеряла сознание в Санкт-Петербурге. При падении артистка получила черепно-мозговую травму. Девять дней она провела в реанимации. Врачи спасли жизнь Шейх, но восстановление было очень тяжелым. Мария испытывала головные боли, на ее лбу остался шрам, а глаз полостью не открывался.

«Один шаг от комы. Временная слепота, сводившая меня с ума. Мне пришлось заново учиться ходить, сидеть, есть — все с нуля. Я родилась третий раз и то, что я жива — настоящее чудо», — рассказывала Шейх.

Самое страшное осталась позади и девушка полностью восстановилась. 26 мая Маша Шейх проводила концерт в одном из самых модных мест Москвы. Именно на этом выступлении врач, который спас артистку год назад, сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. В этот момент Шейх заводила зал, чтобы публика поаплодировала доктору.

Что же ответила избранница медика, спасшего певицу? Девушка сказала: «Да».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Шейх появилась на публике с огромным шрамом на лбу.

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