Настоящая леди: Лера Кудрявцева показала подросшую дочь от хоккеиста
Кудрявцева показала подросшую дочь от хоккеиста — фото
Фото: Instagram* / leratv
Наследнице телеведущей от Игоря Макарова в августе исполнится пять лет.
Телеведущая Лера Кудрявцева показала подписчикам подросшую дочь Марию. В соцсетях знаменитость опубликовала фото четырехлетней наследницы с юной турецкой актрисой и моделью Майей Башол, известной по роли Кираз в сериале «Постучись в мою дверь».
«Маленькая актриса из сериала „Постучись в мою дверь“ с Машулей», — подписала фото Кудрявцева.
Дочь Кудрявцевой Маша с турецкой актрисой Майей Башол.
Телеведущая часто делится с поклонниками кадрами с маленькой Машей. Ее поклонники отмечают — малышка растет раскрепощенной, открытой, самостоятельной и с характером.
Девочка появилась на свет в браке Кудрявцевой с хоккеистом Игорем Макаровым в августе 2018 года. От второго брака у телеведущей есть сын Жан. После рождения Маши хейтеры обвиняли Кудрявцеву в том, что она воспользовалась услугами суррогатной матери, поскольку в ее возрасте родить самостоятельно сложно. Однако знаменитость это отрицает и утверждает, что забеременела при помощи ЭКО.
Ранее 5-tv.ru показал, как Лера Кудрявцева учит дочь Марию выговаривать сложные слова.
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