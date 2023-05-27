Настоящая леди: Лера Кудрявцева показала подросшую дочь от хоккеиста

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 239 0

Кудрявцева показала подросшую дочь от хоккеиста — фото

Настоящая леди: Лера Кудрявцева показала подросшую дочь от хоккеиста

Фото: Instagram* / leratv

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Наследнице телеведущей от Игоря Макарова в августе исполнится пять лет.

Телеведущая Лера Кудрявцева показала подписчикам подросшую дочь Марию. В соцсетях знаменитость опубликовала фото четырехлетней наследницы с юной турецкой актрисой и моделью Майей Башол, известной по роли Кираз в сериале «Постучись в мою дверь».

«Маленькая актриса из сериала „Постучись в мою дверь“ с Машулей», — подписала фото Кудрявцева.

Дочь Кудрявцевой Маша с турецкой актрисой Майей БашолДочь Кудрявцевой Маша с турецкой актрисой Майей Башол. Telegram / lerakudryavtseva

Телеведущая часто делится с поклонниками кадрами с маленькой Машей. Ее поклонники отмечают — малышка растет раскрепощенной, открытой, самостоятельной и с характером.

Девочка появилась на свет в браке Кудрявцевой с хоккеистом Игорем Макаровым в августе 2018 года. От второго брака у телеведущей есть сын Жан. После рождения Маши хейтеры обвиняли Кудрявцеву в том, что она воспользовалась услугами суррогатной матери, поскольку в ее возрасте родить самостоятельно сложно. Однако знаменитость это отрицает и утверждает, что забеременела при помощи ЭКО.

Ранее 5-tv.ru показал, как Лера Кудрявцева учит дочь Марию выговаривать сложные слова.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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