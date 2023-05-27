Город может стать следующей целью российских сил.

После освобождения Артемовска (украинское название города — Бахмут) российские войска могут бросить силы на взятие под контроль расположенного рядом города Часов Яр. Об этом говорится в статье Military Watch Magazine.

«Западные аналитики ожидают, что следующей целью российского наступления станет город Часов Яр к западу от Бахмута», — пишут авторы публикации.

Они напомнили, что глава киевского режима Владимир Зеленский еще в марте приказывал укреплять оборону Артемовска и говорил, что потеря города «откроет дорогу» для дальнейшего продвижения российской армии. По его мнению, следующими целями могли бы стать Краматорск, Славянск и другие города на донецком направлении.

Подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко ранее сообщал, что основная часть выбитых из Артемовска украинских боевиков закрепилась в городе Часов Яр, который, по мнению эксперта, станет новым рубежом обороны противника. Позднее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) подтягивают бронетехнику и живую силу в район Часов Яра.

Бои за Артемовск продолжались 224 дня. Для ВСУ город имел стратегическое значение как важный транспортный узел.

Ранее 5-tv.ru показал трофейные шевроны националистов и наемников, захваченные российскими бойцами в Артемовске.