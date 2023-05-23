Российские бойцы показали трофейные шевроны националистов и наемников в Артемовске

Переход Артемовска под контроль российских сил проливает свет на новые факты чудовищных зверств киевских силовиков. Обороняя город, они не гнушались самых циничных практик — использовали химоружие, прикрывались гражданскими как живым щитом. А отступая, стремились нанести максимальный ущерб инфраструктуре. Дмитрий Зименкин выслушал свидетельства.

Бахмут — он же Артемовск — теперь город-призрак. Семь месяцев плотных боевых действий и привычка ВСУ делать огневые точки в квартирах многоэтажек превратили его в руины.

«Вон то здание было очень сложно взять. Они с четырех стороне установили пулеметы крупнокалиберные. Пока не выжгли это здание термобарическими, было сложно в него зайти», — рассказал сотрудник ЧВК «Вагнер».

Вот кадры работы артиллерии. А иначе выбить ВСУ из города было невозможно.

Кого именно таким способом выбивали из Артемовска — можно понять по трофейным шевронам. Штурмовики показывают нам настоящую коллекцию знаков разлития тех, кто успел потоптаться по донбасской земле.

«Это шевроны, от иностранных наемников до роты обеспечения. Правый сектор*. Грузины. Вот матрасы. В одной кучке, видишь, собрались», — смеются бойцы.

Идем за штурмовиком след в след, чтобы не наступить на мину. А взгляд все равно невольно падает на его спину, точнее подвешенную плюшевую игрушку.

«На месте оборудования позиций лежал на полу, Чебурашка. Я взял и теперь хожу с ним», — поделился сотрудник ЧВК «Вагнер».

«Вагнера», несмотря на свою грозную воинственность, нередко люди добродушные. Вот и животные это чувствуют. Вот пес пытается увязаться за штурмовиками в полуразрушенное здание. Ему помогают. Тем более, что укрываться от обстрелов животным так же необходимо, как и людям.

Впрочем, прекратить обстрелы и отогнать ВСУ дальше от города — это уже новая задача российской армии. С которой она непременно должна справиться.

* — запрещенная в РФ террористическая организация