У Киева другая цель: экс-офицер США объяснил, почему ВСУ не идут в контрнаступление

Экс-офицер ВМС США Холмс: Киев раздул тему контрнаступления ради поставок оружия
Фото: REUTERS / Yevhenii Zavhorodnii
Украинское командование поступило самым «неуклюжим образом», если готовилось к непредсказуемым стратегическим действиям, подчеркнул Джеймс Холмс.
Власти Украины раздули тему с контрнаступлением ВСУ только для того, чтобы получить больше оружия. Такое мнение выразил бывший офицер Военно-морских сил (ВМС) США, профессор Школы общественных и международных отношений Университета Джорджии Джеймс Холмс.
«На самом деле власти Украины использовали предстоящее наступление в качестве рычага, чтобы поддерживать поставки западных вооружений», — написал экс-офицер в статье для портала 19FortyFive.
Именно такой целью объясняется, почему Киев до сих пор не отправил своих боевиков в широко анонсированное контрнаступление, убежден Холмс. Ведь с военной точки зрения объявлять о таком маневре заранее было глупо — это уничтожило эффект неожиданности.
«Если Киев обдумывает непредсказуемые стратегические действия, то он поступил самым неуклюжим образом. <…> Только тактическая неожиданность еще остается в арсенале украинцев», — отметил профессор.
В начале недели президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ нужно еще время на подготовку к контрнаступлению. После этого глава Генштаба США Марк Милли отметил, что Киеву едва ли в скором времени удастся вернуть утраченные территории.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад с каждым днем все больше раздражают требования Киева о поставках оружия. США уже резко сократили расходы на Украину из-за собственных проблем с госдолгом.
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