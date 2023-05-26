В США усомнились в возможности Киева скоро вернуть утраченные территории

При этом за океаном отметили, что они и дальше будут активно продолжать помогать Незалежной. Но есть ли смысл?

Украине вряд ли в ближайшее время, несмотря на старания, удастся вернуть утраченные территории. С таким мнением выступил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

«На занятой Россией Украине пара сотен тысяч российских войск. Это, возможно, реализуемо военным путем, но, вероятно, не в ближайшей перспективе», — отметил он на пресс-конференции по итогам заседания созданной Западом многонациональной группы по координации поставок оружия Украине.

Вместе с тем он еще раз отметил, что США и дальше будут продолжать помогать Украине, поставляя военную технику и оружие. При этом за океаном уверены, рано или поздно украинский конфликт закончится.

К слову, в начале недели во время поездки в Великобританию президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) нужно еще время на подготовку к контрнаступлению. При этом уже сейчас главе государства западные политики поставили ультиматум: либо он в ближайшее время начинает контрнаступление, либо садится за стол переговоров с РФ. Ведь «друзья» Зеленского уже изрядно устали бесконечно ему помогать, и они не хотят, «чтобы их национальные бюджеты утекли в бездонную пропасть».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жители Артемовска спасались от обстрелов ВСУ.