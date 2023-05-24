Показываем, на что способны: почему контрнаступление ВСУ не сможет состояться

США временно не планируют осуществлять финансовую помощь Украине, поскольку разбираются с проблемой повышения госдолга.

Чтобы получить очередное финансирование со стороны Америки, Киеву необходимо продемонстрировать свои успехи. Для этого украинские националисты проводят контрнаступление в виде атак по приграничным российским территориям. В том числе и в Белгородской области. Об этом URA.RU рассказал политолог, член Общественного совета Санкт-Петербурга Юрий Светов.

Однако, эксперт отмечает, что показательное наступление совершить не получается, потому что российские военные громят их склады и места сосредоточения вооружений. Поэтому, свои успехи они демонстрируют иначе. Власти Киева предпринимают попытки воздействия через информационные направления.

«Вот визит Зеленского на фронт, объявление, что он создаст корпус морской пехоты. Это одно контрнаступление. Другое — атаки беспилотников, диверсионных групп, которые выходят на землю РФ. Они показывают: вот мы наступаем, пошли на коренные русские территории, смотрите, у нас такие успехи. Мы гибнем, но показываем, на что мы способны», — отмечает Светов.

Однако политолог считает, что США временно не готовы продолжать финансирование Украины, поскольку они занимаются решением проблемы с повышением пределов госдолга. Поэтому затраты Вашингтона резко сократились.

«Они решают свои задачи в преддверии выборов президента США 2024 года. Украина где-то там на 25 месте. Когда они их решат, если, наконец, разрешат повысить размер — предел госдолга, тогда и начнут рассуждать, чего дать и чего не дать», — заключил политолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в минфине США боятся не «дотянуть» до 15 июня из-за проблемы госдолга.