Кто следующий? Политолог объяснил, какие страны могут стать членами БРИКС

Не стоит начинать с масштабных задач, потому что они часто кажутся нерешаемыми.

Для расширения влияния и развития БРИКС необходимо, чтобы в союз вступил Египет и Саудовская Аравия. Об этом URA.RU сообщил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер.

Вступление Турции, например, сейчас нежелательно для БРИКС, поскольку эта страна уже входит в альянс НАТО. Существует множество стран, вступление которых кажется наиболее удачным и актуальным для союза. Эксперт считает, что это должна быть Саудовская Аравия или Египет.

«С этого нужно начинать. Нельзя никогда начинать со слишком масштабных задач, потому что они очень часто кажутся нерешаемыми», - отмечает Брутер.

Политолог также отметил, что странам-участницам БРИКС необходимо проработать бюрократические механизмы, чтобы сделать союз более привлекательным для широкого круга государств. Однако, остается неясно, насколько члены БРИКС готовы создать и воспринять собственный бюрократический механизм, который определенно подменит национальный суверенитет.

«Даже торговля в юанях, даже создание клирингового механизма торговли между пятью странами БРИКС — это в определенном смысле отказ от каких-то кусочков национального суверенитета», - заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Иран и Аргентина подали заявки на вступление в БРИКС.