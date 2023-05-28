Месси повторил рекорд Дани Алвеса по числу трофеев в футболе

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 28 0

Со сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира, Кубок Америки, Олимпиаду, Финалиссиму и молодежный чемпионат мира.

Месси повторил рекорд Дани Алвеса по числу трофеев в футболе

Фото: www.globallookpress.com / Panoramic

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Аргентинский футболист Лионель Месси выиграл 43-й трофей в своей карьере и догнал бразильского коллегу-рекордсмена Дани Алвеса по количеству наград. Повторить его успех нападающему французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины помогла победа на французском чемпионате.

Полученный после победы «ПСЖ» на чемпионате Франции трофей стал 43-м в спортивной карьере Месси. Таким образом 35-летний аргентинец догнал бывшего коллегу по футбольному клубу «Барселона» Алвеса. Бразильский футболист перестал быть самым титулованным в истории, каковым его считали ранее.

В 2021 году после истечения срока договора с ФК «Барселона» Месси на правах свободного агента примкнул к «ПСЖ». После завершения текущего сезона соглашение аргентинца с парижским клубом завершится. В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира.

Примечательно, что Алвес сейчас находится в барселонской тюрьме. В январе 2023 года он был задержан по подозрению в изнасиловании.

Ранее 5-tv.ru писал, что Центробанк Аргентины намерен выпустить банкноты с Месси.

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