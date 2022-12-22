Центробанк Аргентины намерен выпустить банкноты с Месси
Портрет футболиста хотят разместить на деньгах номиналом тысяча песо в честь десятого номера Лео.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Panoramic; 5-tv.ru
Месси может появиться на банкнотах. О выпуске памятных купюр заговорили в центробанке Аргентины после триумфа на мундиале в Катаре.
Портрет футболиста хотят разместить на деньгах номиналом тысяча песо в честь десятого номера Лео. На другой стороне банкноты будет надпись Скалонетта — так прозвали аргентинскую сборную из-за ее тренера Лионеля Скалони.
Фанаты точно оценят. Как любят футболиста на Родине можно судить по этим кадрам, когда Месси эвакуировали домой с праздника футбола, который приобрел пугающие масштабы, отдохнуть все равно не вышло. Его встречала огромная толпа фанатов. пришлось даже выставить заграждения и оцепление. Несмотря на все меры безопасности паре болельщиков удалось проникнуть на территорию и сделать заветное фото с кумиром. Несмотря на усталость и звездный статус спортсмен не отказал фанатам.
- 21 дек
- Сборную Марокко на родине встретили как героев по возвращении с ЧМ-2022
- 19 дек
- Танцующая Аргентина и пылающая Франция: как болельщики встретили итоги ЧМ-2022
- 18 дек
- Месси — чемпион мира! Аргентина в сложном матче одолела Францию
- 18 дек
- Месси VS Мбаппе: Аргентина вновь ведет в счете на ЧМ-2022
- 18 дек
- Мбаппе за три минуты осуществил дубль и сравнял счет в финале ЧМ-2022
- 18 дек
- Одной левой: Месси открыл счет в финале ЧМ-2022 и установил рекорд
- 17 дек
- Кто выиграет в финале ЧМ-2022: мнение спортсменов и звездных болельщиков
- 17 дек
- Британцы о просьбе Зеленского выступить перед финалом ЧМ: «Дайте передохнуть»
- 16 дек
- Красная карточка для ЕС: итогом ЧМ-2022 может стать отставка Борреля и фон дер Ляйен
- 14 дек
- Весь город ревет: как аргентинские болельщики отпраздновали выход в финал ЧМ
93%
1.60 76.64
1.55
Нашли ошибку?