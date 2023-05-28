Много рваных ран и три версии инцидента: тигр напал на женщину в Приморье

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 25 0

На женщину в лесу Приморья напал тигр

Много рваных ран и три версии инцидента: тигр напал на женщину в Приморье

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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Состояние пострадавшей оценивается как средней тяжести

В лесу Приморья на женщину напал тигр. Об этом сообщила пресс-служба центра «Амурский тигр». Подробности о происшествии рассказал источник 5-tv.ru.

По имеющимся данным, потерпевшая и ее муж озвучили несколько версий произошедшего. Изначально они рассказывали, что искали пропавшую собаку у заповедника. Затем они заявили, что ехали по делам из Раковки в Боголюбовку. Во время остановки женщина пошла в лес, где на нее напал зверь. При этом мужчина смог ранить животное, якобы сбив его грузовиком.

Следователи придерживаются третьей версии — женщина и ее муж узнали, что тигр неподалеку разделывает пойманную добычу. Как считают следователи, муж-охотник захотел подбить животное.

Женщина доставлена в больницу с множественными рваными ранами левого плеча, предплечья, обеих кистей. Врачи оперативно прооперировали пострадавшую. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

Власти оповестили местных жителей о появлении опасного хищника. Им рекомендовано оставаться дома.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Приморье впервые в мире переселили пару дальневосточных леопардов. Самку и самца этого редкого вида хищников из национального парка «Земля леопарда» перевезли на давно забытые ими территории — в Уссурийский заповедник.

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