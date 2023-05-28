«Спартак» и «Нижний Новгород» сыграли вничью в матче РПЛ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

«Спартак» и «Нижний Новгород» не забили голов в матче предпоследнего тура РПЛ

«Спартак» и «Нижний Новгород» сыграли вничью в матче РПЛ

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

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Московский клуб набрал 54 очка и сохранил третье место в турнирной таблице.

Со счетом 0:0 закончился матч между московским «Спартаком» и «Нижним Новгородом» в 29-м туре «Мир — Российской премьер-лиги» (РПЛ). Игра проходила в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

Столичный клуб после 29 матчей расположился на третьей строке турнирной таблицы чемпионата России с 54 баллами. Нижегородцы занимают 14 позицию с 27 баллами.

В следующем туре «Спартак» встретится на выезде с самарскими «Крыльями Советов» 3 июня. «Нижний Новгород» в тот же день сыграет на своем поле с ФК «Химки». Начало матчей — в 17:00 по московскому времени.

В предыдущем туре РПЛ состоялось московское дерби, в котором «Спартак» на стадионе «Открытие Банк Арена» переиграл ЦСКА с минимальной разницей голов 2:1.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что петербургский «Зенит» досрочно стал чемпионом России после победы над «Спартаком» со счетом 3:2.

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«Спартак» и «Нижний Новгород» сыграли вничью в матче РПЛ

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