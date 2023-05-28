Ярмольник раскрыл обстоятельства смерти Александра Абдулова: «Умер удивительно»

Врачи были категорически против, чтобы актер уезжал из больницы.

Актер Александр Абдулов ушел из жизни в 2008 году. Друг усопшего Леонид Ярмольник раскрыл обстоятельства его смерти. По словам артиста, он видел товарища за два дня до того, как его не стало. Абдулов тогда лежал в Чазовском центре, пишет «МК».

«Новый год он поехал встречать на дачу к маме и близким родственникам. Врачи были категорически против, но Сашу невозможно было остановить, хотя не это буквально стало причиной смерти. Вообще Абдулов умер удивительно: он закашлялся, когда ел какой-то сухарик, запивая киселем, который обожал», — рассказал Ермольник.

29 мая исполнится 70 лет со дня рождения народного артиста РСФСР Александра Абдулова. Российскому зрителю он известен по ролям в фильмах «Вера и Федор», «Обыкновенное чудо».

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Ранее 5-tv.ru, рассказывал, что дочь Александра Абдулова схожа с отцом как внешне, так и внутренне. Девушка переняла от него твердый характер, а также желание творить.