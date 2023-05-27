Вдову и дочь Александра Абдулова не узнать спустя 15 лет после смерти актера

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Полина Долгова
Полина Долгова 102 0

Как живут жена и дочь Александра Абдулова после смерти актера

Вдову и дочь Александра Абдулова не узнать спустя 15 лет после смерти актера

Фото: www.globallookpress.com / Gennadii Usoev

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Артист умер 3 января 2008-го от рака легких.

В 2023 году покойный актер театра и кино Александр Абдулов мог бы отметить 70-летний юбилей.

Народный артист РСФСР ушел из жизни на 65-м году 3 января 2008 года. Причиной смерти стал рак легких, о котором Абдулов узнал уже на поздних стадиях недуга.

У актера остались дочь, которая родилась всего за девять месяцев до его кончины, а также любимая жена. Они по традиции приедут 29 мая — в день рождения артиста — на его могилу на Ваганьковском кладбище.

Информации о личной жизни его семьи не так много, однако некоторые данные все же есть. Например, дочери артиста уже исполнилось 16 лет, она окончила 10-й класс столичной школы.

Многие из окружения говорят, что девочка схожа с отцом как внешне, так и внутренне. Ее фотографию можно увидеть в материале издания Woman.ru.

Подросток переняла от него твердый и даже властный характер, а также желание творить. Четыре года дочь Абдулова ходила в актерскую школу и даже успела сняться в картине.

Однако сейчас Женю все больше влечет к кинорежиссуре. По словам знакомых, она любит снимать все на телефон, а потом с удовольствием монтировать.

Артист при жизни обожал супругу и дочь — и даже заплакал от счастья, когда узнал о беременности благоверной. После того как он узнал об онкологии, Абдулов стал каждый месяц праздновать день рождения наследницы.

В официальном браке с Юлией актер успел прожить всего два года, но их любовь не поддавалась никаким сомнениям. После смерти супруга она так и не вышла замуж: она отдает себя воспитанию дочери и с недавних пор еще и работает.

Относительно недавно женщина получила диплом астрологического института, но не стала работать в этом направлении. Абдулова работает медицинской компании и оказывает помощь клиентам.

Мама и дочь живут в Москве в трехкомнатной квартире на улице Гиляровского. По выходным они бывают в загородном доме во Внуково, который достался им в наследство от артиста.

Ранее 5-tv.ru писал, что французская любовница Абдулова журналистка Лариса Штейнман ушла в монастырь.

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