«Ты будешь первая»: зачем Валюшкина разделась перед Абдуловым много лет назад

На съемках фильма «Формула любви» она не соглашалась обнажаться, пока не появился актер с даром убеждения и природным обаянием.

Актриса Елена Валюшкина однажды поддалась обаянию Александра Абдулова и разделась перед объективами камер. На тот момент она была в целом против наготы в кадре — ее даже не смог уговорить режиссер картины «Формула любви».

В эфире одного из федеральных телеканалов звезда рассказала, что ее коллега по съемкам был довольно харизматичным мужчиной и умел убеждать. Тот, по ее мнению, мог расположить к себе абсолютно всех.

«Абдулов пришел, нашел какие-то правильные слова. Сказал: „Ну ты пойми, ты будешь первая“. Включил свое обаяние чертовское», — призналась Валюшкина.

Она подчеркнула, что артист был душой любой съемочной площадки и вызывал обожание не только у коллег, но и у телезрителей.

«Вот это обожание зрительское, любовь зрительская к актеру. Такого больше на своей памяти не припоминаю», — подчеркнула артистка.

Абдулов ушел из жизни в 2008 году после продолжительной болезни. Российскому зрителю он, в частности, известен по ролям в фильмах «Вера и Федор» и «Обыкновенное чудо».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вдову и дочь Александра Абдулова не узнать спустя 15 лет после смерти актера.