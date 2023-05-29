Ядовитый слой: назван газ, который убивает Черное море

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

Профессор Бекташ: сероводород может привести к негативным последствиям на Черном море

Ядовитый слой: назван газ, который убивает Черное море

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Mikhailov

Читайте нас в: Дзен Новости

Процесс гибели морского бассейна, убежден ученый, уже невозможно предотвратить или обратить вспять.

Скопление сероводорода на дне Черного моря грозит катастрофой его обитателям и всем, кто проживает на побережье. Об этом заявил турецкий геолог, профессор Осман Бекташ.

Ученый пояснил, что Черное море — это практически замкнутый бассейн, соединенный с мировым океаном узким проливом Босфор. Впадающие туда реки — Днепр, Днестр и Дунай — за миллионы лет нанесли ил, который оседал на морском дне и вырабатывал сероводород в результате химических реакций.

В итоге в настоящее время в Черном море только верхние 100 метров — это чистая вода. Все, что глубже, представляет собой ядовитый сероводород, в котором нет ни растений, ни животных, а лишь определенные виды бактерий.

«Черное море имеет уникальную структуру. Оно состоит из трех слоев: верхний представляет собой среду толщиной до 50 метров, где много кислорода и обитают морские жители. Под ним находится холодный промежуточный слой температурой около восьми градусов, а на дне преобладают ядовитые газы, там никто не живет», — цитирует Бекташа издание aif.ru.

По его словам, средний слой Черного моря играет роль «кондиционера», постоянно охлаждающего верхний слой. Однако из-за потепления климата и уменьшения стока речных вод он начал истончаться.

Этот процесс, который ведет к разрушению структуры Черного моря и его дальнейшей гибели, уже невозможно предотвратить или обратить вспять, уверен ученый.

Бекташ считает, что в будущем нижний слой Черного моря смешается с верхним, и ядовитый сероводород будет представлять угрозу для людей, проживающих на побережье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ближайшие 20 лет звезды станут невидимыми для жителей Земли из-за «светового загрязнения» ночного неба.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
80.06
0.09 85.90
-0.02
Время наивысшего расцвета энергии Огня: китайский гороскоп на июнь 2023 г...

Последние новости

21:10
Ядовитый слой: назван газ, который убивает Черное море
21:03
«Арсенал» удалил поздравление Аршавину после истерики украинских фанатов
20:58
«Победа Путина»: что западные СМИ пишут об итогах выборов в Турции
20:44
«Был подавлен и напряжен»: Зайцева рассказала о последней встрече с Шукшиным
20:30
Владимир Путин обсудил с главой Якутии проблему безработицы в регионе
20:23
За сорванную сирень москвичам может грозить крупный штраф

Сейчас читают

Обратная сторона популярности: 75-летняя Варлей сообщила о дерзких и настойчивых поклонниках
Как правильно гасить долги по кредитной карте
Послание Алана Гаглоева: Война против России — это война против Южной Осетии
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023