Звезды могут «исчезнуть» в ближайшие десятилетия из-за светового загрязнения неба

Ученые призывают срочно «притушить» источники уличного освещения на Земле во избежание культурных и экологических бед.

Звезды могут стать невидимыми для жителей Земли из-за так называемого «светового загрязнения» ночного неба. Это может произойти в течение ближайших 20 лет, пишет The Guardian со ссылкой на ученых.

Исследователи обнаружили, что широко используемые светоизлучающие диоды (LED) и другие формы уличного освещения значительно осветляют ночное небо и делают невидимыми для глаза человека звезды.

Еще в 2016 году астрономы сообщили, что треть человечества больше не видит Млечный Путь, и с тех пор световое загрязнение значительно ухудшилось. При его нынешнем уровне большинство крупных созвездий невозможно будет расшифровать через 20 лет, что приведет к значительным культурным и научным потерям, предупреждают ученые.

По данным немецкого физика Кристофера Киба, из-за светового загрязнения ночное небо становится ярче примерно на 10% в год. Это значит, что ребенок, родившийся в период, когда ночью видны 250 звезд, к своему 18-летию сможет увидеть только около 100 звезд.

Ученый призывает к тому, чтобы наружное освещение было тщательно защищено и направлено вниз, имело ограничения по яркости, не было преимущественно сине-белым, а имело красные и оранжевые оттенки.

Световое загрязнение ночного неба до сих пор не воспринимается населением Земли как угроза, сетуют ученые. Они утверждают, что необходимы срочные действия по исправлению ситуации, ведь кроме астрономического и культурного воздействия это явление грозит серьезными экологическими последствиями.

Например, световое загрязнение сбивает с пути морских черепах и перелетных птиц, которые ориентируются на лунный свет, а сами источники искусственного освещения притягивают и убивают насекомых — основной источник пищи для птиц и многих животных.

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