Певица Слава экстренно госпитализирована в одну из клиник Москвы
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Врачи подозревают у певицы инфекционное заболевание.
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Певицу Славу экстренно госпитализировали. Об этом сообщает StarHit.ru.
«У нее высокая температура, начались рвота, понос. Ее мучает кашель», — сообщил изданию осведомленный источник.
Врачи подозревают у знаменитости воспаление легких. Ранее родственники певицы в соцсетях сообщили, что вся семья чем-то болеет.
По данным StarHit, Слава тоже подхватила инфекцию. Довольно быстро ей стало хуже, и ее в экстренном порядке увезли в одну из столичных клиник.
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