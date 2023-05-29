«Был подавлен и напряжен»: Зайцева рассказала о последней встрече с Шукшиным

За две недели до смерти российский кинорежиссер пересекся на фестивале с актрисой Людмилой Зайцевой.

Актриса Людмила Зайцева вспомнила о последней встрече с Василием Шукшиным, ушедшим из жизни в 1974 году. Тогда 45-летний артист уже был широко известен публике и в Новороссийске представлял свою картину «Калина красная».

«Мы тогда случайно встретились в гостинице. Он сюда вместе с Лидией Федосеевой-Шукшиной приехал представлять картину „Калина красная“. Они с Лидой стояли у лифта, у Лиды было несколько огромных букетов цветов», — рассказала aif.ru Людмила Зайцева.

Шукшин похвалил ее за роль в картине «Здравствуй и прощай» и приказал жене отдать Зайцевой все цветы. А потом и сам получил порцию похвалы за «Калину красную», в которой исполнил главную роль.

«Я была рада видеть его в добром настроении — до этого он долгое время был очень подавлен, напряжен из-за того, что ему запретили снимать фильм о Разине. То есть в последний раз я увидела его счастливым, расслабленным», — отметила Зайцева.

Через две недели она узнала, что Василий Шукшин умер. По словам актрисы, он навсегда остался дорогим ее сердцу человеком, по-особенному важным. Именно в его фильме «Печки-лавочки» она сыграла свою дебют — роль Людмилы.

После смерти кинорежиссера его последний фильм стал рекордсменом кинопроката, собрав более 62 миллионов зрителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочери Шукшина отсудили более полумиллиона у театра Надежды Бабкиной.