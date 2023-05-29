Боевики ВСУ второй раз за день обстреляли Донецк из РСЗО
Помимо этого за текущий день националисты выпустили около 70 снарядов по городу.
Фото: © РИА Новости
Украинские боевики второй раз за сутки ударили по Донецку ракетами из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом свидетельствуют данные представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦЦК).
Так, последний обстрел был зафиксирован в 20:50. Националисты выпустили четыре ракеты по Куйбышевскому району города. До этого, в 15:05, боевики выпустили десять ракет. Удар пришелся по Петровскому району.
Помимо этого украинские националисты обстреливали город снарядами калибром 152 и 155 миллиметров. Всего в период с 10:35 до 20:00 они выпустили по Донецку около 70 снарядов.
О разрушения и пострадавших сведений нет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ ударили двумя ракетами Storm Shadow по Юрьевке в ДНР.
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