Боевики ВСУ второй раз за день обстреляли Донецк из РСЗО

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 11 0

Помимо этого за текущий день националисты выпустили около 70 снарядов по городу.

Боевики ВСУ второй раз за день обстреляли Донецк из РСЗО

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

Украинские боевики второй раз за сутки ударили по Донецку ракетами из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом свидетельствуют данные представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦЦК).

Так, последний обстрел был зафиксирован в 20:50. Националисты выпустили четыре ракеты по Куйбышевскому району города. До этого, в 15:05, боевики выпустили десять ракет. Удар пришелся по Петровскому району.

Помимо этого украинские националисты обстреливали город снарядами калибром 152 и 155 миллиметров. Всего в период с 10:35 до 20:00 они выпустили по Донецку около 70 снарядов.

О разрушения и пострадавших сведений нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ ударили двумя ракетами Storm Shadow по Юрьевке в ДНР.

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