Боевики ВСУ второй раз за день обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские боевики второй раз за сутки ударили по Донецку ракетами из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом свидетельствуют данные представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦЦК).

Так, последний обстрел был зафиксирован в 20:50. Националисты выпустили четыре ракеты по Куйбышевскому району города. До этого, в 15:05, боевики выпустили десять ракет. Удар пришелся по Петровскому району.

Помимо этого украинские националисты обстреливали город снарядами калибром 152 и 155 миллиметров. Всего в период с 10:35 до 20:00 они выпустили по Донецку около 70 снарядов.

О разрушения и пострадавших сведений нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ ударили двумя ракетами Storm Shadow по Юрьевке в ДНР.