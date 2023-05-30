Вучич анонсировал встречу с российским послом

Глава государства уже провел встречи с послами западным стран.

Президент Сербии Александр Вучич встретился с представителями нескольких стран Запада на фоне обострения в частично признанном Косово. После этого он собирается встретиться с российским и китайским послами. Об этом сообщает корреспондент «Известий» Семен Еремин.

На данный момент известно, что сербский лидер встретился с послами США, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии и главой постоянной делегации ЕС в Сербии. На встрече присутствовали министр обороны Милош Вучевич и начальник генштаба армии Сербии Милан Мойсилович.

«Вот так внепланово и оперативно собрать глав пяти иностранных диппредставительств — это серьезно. <...> Сразу после этой встречи он поговорит и с нашим послом», — отметил журналист.

Ранее в обращении к народу сербский лидер указал, что цель Приштины — привести Белград и НАТО к столкновению. Представители международных сил безопасности НАТО, которые должны отвечать за обеспечение стабильности в Косово, атаковали в республике местных сербов.

До этого столкновения между спецназом и сербами произошли утром 26 мая на севере Косово. Правоохранители окружили административные здания в нескольких населенных пунктах. Местные сербы пытались им помешать. После этого армия Сербии была приведена в состояние максимальной готовности.

Власти Приштины пытались поставить на руководящие посты на севере республики албанцев после состоявшихся в апреле выборов в органы местного самоуправления, которые бойкотировали местные сербы.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Вучич созвал встречу с представителями пяти стран Запада из-за обострения в Косово.