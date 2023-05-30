Вучич анонсировал встречу с российским послом

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 58 0

В Белграде состоялась встреча президента Сербии Вучича с представителями пяти стран ЕС из-за обострения в Косово

Вучич анонсировал встречу с российским послом

Фото: www.globallookpress.com / Tomas Tkacik

Читайте нас в: Дзен Новости

Глава государства уже провел встречи с послами западным стран.

Президент Сербии Александр Вучич встретился с представителями нескольких стран Запада на фоне обострения в частично признанном Косово. После этого он собирается встретиться с российским и китайским послами. Об этом сообщает корреспондент «Известий» Семен Еремин.

На данный момент известно, что сербский лидер встретился с послами США, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии и главой постоянной делегации ЕС в Сербии. На встрече присутствовали министр обороны Милош Вучевич и начальник генштаба армии Сербии Милан Мойсилович.

«Вот так внепланово и оперативно собрать глав пяти иностранных диппредставительств — это серьезно. <...> Сразу после этой встречи он поговорит и с нашим послом», — отметил журналист.

Ранее в обращении к народу сербский лидер указал, что цель Приштины — привести Белград и НАТО к столкновению. Представители международных сил безопасности НАТО, которые должны отвечать за обеспечение стабильности в Косово, атаковали в республике местных сербов.

До этого столкновения между спецназом и сербами произошли утром 26 мая на севере Косово. Правоохранители окружили административные здания в нескольких населенных пунктах. Местные сербы пытались им помешать. После этого армия Сербии была приведена в состояние максимальной готовности.

Власти Приштины пытались поставить на руководящие посты на севере республики албанцев после состоявшихся в апреле выборов в органы местного самоуправления, которые бойкотировали местные сербы.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Вучич созвал встречу с представителями пяти стран Запада из-за обострения в Косово.

+20° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 30%
80.06
0.09 85.90
-0.02
Всем великим переменам предшествует хаос: китайский совет дня на вторник,...

Последние новости

12:30
Мешок с проблемами: начнется ли масштабная война между Косово и Сербией
12:20
В Минобороны назвали число задействованных для атаки на Москву беспилотников
12:16
Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за фейки после атак БПЛА
12:12
«Наше все» на склад: в Риге демонтировали памятник Александру Пушкину
12:08
Путин уволил Алису Безродную с должности замминистра юстиции
12:06
Вучич анонсировал встречу с российским послом

Сейчас читают

"Моя фамилия мешала детям": как живет 69-летний композитор "Пластилиновой вороны" Гладков
В Совете Федерации рассказали, почему в современном мире всеобщая кредитная амнистия невозможна
Послание Алана Гаглоева: Война против России — это война против Южной Осетии
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023